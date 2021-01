Le pagelle di Fonseca: come se non fosse mai finito il derby. Poi l’errore grottesco, da dilettanti

Sul banco degli imputati, a Roma, c’è soprattutto Paolo Fonseca. Perché, pochi giorni dopo il derby, i giallorossi incappano in una clamorosa sconfitta. Anzi, doppia sconfitta: 4-2 dello Spezia all’Olimpico in Coppa Italia, che probabilmente diventerà 3-0 a tavolino perché il tecnico portoghese ha effettuato sei cambi, uno in più di quelli concessi da regolamento. Così, voti più che negativi. Il più lusinghiero, per capirsi, è il 4,5 de La Gazzetta dello Sport, che si chiede “perché insistere con Cristante centrale di difesa e schierare in mezzo due palleggiatori”. Si scende a 3 sulle pagine di Tuttosport: “Come se non fosse mai finito il derby. Errore sul sesto cambio è da dilettanti”. Nel mezzo, il Corriere dello Sport: “Propone una Roma senza equilibrio. Poi l’errore più grottesco”.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 3

Corriere della Sera: 3,5

VoceGiallorossa: 4