Le pagelle di Fonseca - L'attacco crea, la difesa distrugge. Gara in piena apnea

Non una gestione perfetta quella di Paulo Fonseca nella sfida di Cagliari. A ribadirlo è La Gazzetta dello Sport: "Spiace per Camarda, ma la formazione iniziale è sbagliata. Il Milan vive sulle iniziative dei singoli, niente gioco di squadra. Passo indietro". Dello stesso avviso il Corriere dello Sport in edicola oggi: "L'attacco crea, la difesa distrugge. Il punto debole della sua squadra è la fase difensiva. Partita in piena apnea, prende altri tre gol".

Serata storta anche per quanto riguarda il giudizio di TMW: "Ritrova Leao, autore di due reti e trascinatore assoluto dopo le panchine delle scorse settimane, ma sulla sua fascia destra il Cagliari di Nicola fa davvero quello che vuole. Zappa segna tre volte e per fortuna del Diavolo una di queste tre realizzazioni viene annullata: non c'era davvero modo di arginarlo prima che siglasse il 3-3 che ha chiuso definitivamente l'incontro? Coraggiosa ma saggia, invece, la scelta di dare fiducia dal 1' al baby bomber Camarda".

"L’insufficienza è piena non tanto per il 3-3 preso al 90’, ma per la mancata lettura del lato forte del Cagliari, dove Zortea e Zappa hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Come una provinciale qualsiasi, si mette a cinque in vantaggio di un gol e toglie l’unico giocatore che non andava tolto, ovvero Rafael Leao che era in serata di grazia assoluta. Due punti cestinati anche per colpa sua", sottolinea Milan News.

Le pagelle di Paulo Fonseca

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Il Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Il Corriere della Sera: 5

La Repubblica: 5

Milan News: 5