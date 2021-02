Le pagelle di Freuler: colpa solo di Stieler? Rosso ingenuo, quasi nessuno lo perdona

La decisione di Stieler di espellerlo per fallo per chiara occasione da gol sarà severa ma la sua irruenza, dopo pochi minuti dal via della gara, è eccessiva e ingenua. Rovina la serata di Gasperini per come aveva studiato e preparato la partita contro il Real Madrid di Zidane. Nonostante il rosso, nessuno lo perdona, eccezion fatta per Il Corriere che gli dà 6 visto che "l'espulsione è ingiusta". Questo il giudizio di TMW: "Da una parte è evidentemente un problema, perché lascia i suoi colleghi in dieci contro undici. Dall'altro è Stieler a sbagliare più che lui, perché sarebbe un giallo. Un bel problema per il ritorno".

Tuttomercatoweb.com 5

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 4.5