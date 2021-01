Le pagelle di Gattuso - Bocciatura unanime e categorica: quella di Verona è una catastrofe tattica

Bocciatura totale per mister Gennaro Gattuso all'indomani della sconfitta col Verona. "Il Verona aggredisce ma non riesce a cambiare nulla. Anzi l'uscita di Demme fa straripare Zaccagni", sentenzia La Gazzetta dello Sport di oggi. "I segnali si erano colti (primo tempo con la Samp, con il Torino o a Udine) e la catastrofe tattica è ingigantita a Verona: chiude ancora con quattro punte", è invece il severo commento del Corriere dello Sport. Contro una squadra che pressa con intensità come l'Hellas sarebbe servito un Napoli più pronto alle ripartenze e meno predisposto al gioco stretto, più qualità nei due di centrocampo per verticalizzare quanto prima. Per di più, la fase difensiva è da registrare e nel gioco si è vista complessivamente poca organizzazione e anche poca mentalità. Strano, per una squadra di Ringhio.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5,5