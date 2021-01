Le pagelle di Ibrahimovic: ancora una volta il migliore. Vince il duello over 35 con Godin

Nel segno di Zlatan Ibrahimovic, ancora una volta. Il Milan supera il Cagliari con una doppietta del centravanti svedese, che si procura e realizzare il rigore del primo vantaggio per poi firmare anche il raddoppio. Voto 8 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Allunga la squadra e la accorcia, regala numeri di arte varia”. Così anche sul Corriere dello Sport: “Da applausi la seconda rete. Stravince il duello degli over 35 con Godin”. Mezzo voto in meno per Tuttosport: “Bravo nelle sponde e freddo nel rigore. Il migliore, senza ombra di dubbio”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8

MilanNews: 7,5