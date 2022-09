Le pagelle di Inzaghi: vittoria oltre i meriti, c'è molto da meditare. Ma la testa ha retto

Simone Inzaghi e l'Inter si salvano contro il Torino. Erano giorni complicati, il successo di ieri arriva in un momento importante. Per l'allenatore nerazzurro tante sufficienze in pagella. "Aspettava una svolta: emotivamente può esserlo, in termini di gioco c'è tanto da fare. La nota positiva? Nel momento più critico, la testa ha retto", si legge su La Gazzetta dello Sport. Voto 6 anche per il Corriere dello Sport: "Il Toro è un avversario rognoso ma l’Inter sembra paralizzata dalla paura di sbagliare. Vittoria in extremis oltre i propri meriti".

Per Tuttosport "da salvare c'è soprattutto, se non solo, il risultato". Ma il quotidiano aggiunge che "in tempi di crisi va bene così". Voto 5,5 per il Corriere della Sera: "Per oltre un'ora, ritmo inadeguato, spartito scontato, giocatori spenti: c'è molto da meditare". Infine il giudizio di TMW: "Rispolvera una formazione più vicina a quella "standard", in una gara dal peso specifico elevatissimo. La porta a casa grazie a due uomini simbolo della sua Inter. Può essere la gara della svolta, anche se c'è ancora tanto da migliorare delle risposte le ha ricevute".