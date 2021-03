Le pagelle di Italiano: Pirlo ha Ronaldo, lui Nzola. Mette in difficoltà la Juve

Arrabbiato come non mai al triplice fischio, Vincenzo Italiano ha davvero creduto allo sgambetto del suo Spezia in casa della Juve, che peraltro sarebbe stato più che meritato per quanto visto nel primo tempo. Ma, come ricorda La Gazzetta dello Sport, “Pirlo ha Ronaldo, lui Nzola e come a poker contano le carte che ti capitano”. Il voto più convinto è il 6,5 del Corriere dello Sport: “Affronta la Juve come se fosse una squadra del suo livello e la mette in difficoltà”.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5