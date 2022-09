Le pagelle di Jovic: prima scende dall'attico Real è meglio è, per ora è estraneo alla manovra

Continua a deludere Luka Jovic. Alle prestazioni negative in queste prime settimane di Fiorentina ne aggiunge un'altra, con tanto di rigore sbagliato. Voto 4,5 per La Gazzetta dello Sport: "Il rigore si può sbagliare, anche se non tirato benissimo. Il resto ha meno scusanti: fuori dal gioco, mai pericoloso, dovrebbe capitalizzare la manovra ma non c'è. Decisivo, ma in negativo". Mezzo punto in più dal Corriere dello Sport: "Prima scende dall’attico Real e meglio è. Per trenta minuti si nasconde, fino a trovarsi sul dischetto per il possibile 2-1, fallito". Si allinea Tuttosport: "Non è quasi mai pericoloso". Voto 5 anche per il Corriere Fiorentino: "Estraneo alla manovra viola. Tocca il primo pallone dopo 21 inuti e se non è un record poco ci manca".

I VOTI DI JOVIC

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere Fiorentino: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5