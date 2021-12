Le pagelle di Juan Jesus: maldestro e fatale. Un autogol e tante pause preoccupanti

Il Napoli esce sconfitto dal "Maradona" contro lo Spezia per 1-0 senza subire neanche un tiro in porta da parte dei bianconeri. Il tiro vincente che ha portato a Thiago Motta un bel dono di Natale è stato effettuato da Juan Jesus, ovviamente tra i peggiori in campo dopo l'errore. Per la Gazzetta "di testa fa la frittata" che permette allo Spezia di vincere. Il Corriere dello Sport lo definisce "maldestro e fatale" mentre per Tuttosport "ha pause preoccupanti". Il Mattino scrive che "sporca la partita con una sfortunata autorete" che però è "frutto di un movimento completamente sballato, alla bella marinara". TuttoNapoli rincara la dose scrivendo: "Complica i piani del Napoli con un goffo autogol che dà fiducia e consapevolezza allo Spezia. Dopo l'episodio va in tilt e sbaglia un paio di interventi che potevano costare il raddoppio". Infine TMW: "Nel tentativo di anticipo su Manaj sbaglia porta e mette in salita la gara della squadra di Spalletti. È l’unica sbavatura, ma pesa".

I voti

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

Il Mattino - 5

TuttoNapoli - 4,5