Le pagelle di Juric: il suo Toro corre tanto, gioca bene ed è definitivamente sbocciato

vedi letture

Altro giro, altra vittoria per il Torino. Contro la Sampdoria tre punti per i granata e Ivan Juric guadagna così gli elogi dei quotidiani. "Il Toro corre tanto e gioca bene a calcio", scrive La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 7 in pagella: "Difesa alta, tutti partecipano alla costruzione e all'attacco". Mezzo punto in più dal Corriere dello Sport e dal Corriere di Torino: "Il Toro è definitivamente sbocciato". Stesso voto da Tuttosport: "Personalità, gioco, crescita costanze e la quarta vittoria nelle ultime cinque gare di campionato".

I VOTI DI JURIC

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere di Torino: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5