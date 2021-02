Le pagelle di Keita - Ancora in gol, è un acquisto a dir poco azzeccato. Ma la rosea gli dà solo 6

Prova sempre il guizzo in velocità per mettere in difficoltà la difesa viola e beffa Dragowski sugli sviluppi di un corner per il vantaggio blucerchiato confermando la buona vena realizzativa. Sono già cinque, così, le sue reti in 12 presenze stagionali con la maglia della Sampdoria. "Gol da opportunista: punisce gli errori avversari. Un'altra occasione non sfruttata. Sempre attivo", scrive non a caso di Keita Balde La Gazzetta dello Sport di oggi. "Quarta rete contro la Fiorentina, sua vittima preferita insieme all'Empoli. È perfetta la scelta di tempo con cui anticipa Dragowski e Venuti", sottolinea invece il Corriere dello Sport. I voti? Meritatamente tra il 6,5 e il 7, anche se spunta - un po' a sorpresa - il 6 in pagella della rosea.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

SampdoriaNews: 6,5