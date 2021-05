Le pagelle di Kouamé - Inconcludente e senza personalità. Spreca un'altra occasione

Christian Kouamé avrebbe potuto sfruttare la gara esterna contro il Cagliari visto che Iachini, complice il fatto che Ribery non era al meglio e che dunque non avrebbe potuto giocare, gli aveva concesso una gara da titolare. Invece le attese non sono state ripagate, per usare un eufemismo, visto che la partita dell'ivoriano è stata pessima. La Gazzetta dello Sport lo valuta da 5 in pagella scrivendo che ha commesso "troppi errori" mentre Tuttosport, con lo stesso voto, sottolinea la sua "prova inconcludente". Per il Corriere dello Sport è addirittura da 4,5 aggiungendo "gioca con scarsa personalità e sbaglia tutte le scelte facili". Per TMW è da 5 anche per la "poca cattiveria" mentre Firenzeviola, con lo stesso voto, ribadisce che nel suo gioco "c'è troppa confusione".

I voti:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Firenzeviola.it: 5