Le pagelle di Lautaro: non trova il graffio del campione. Meglio con gli assist che sottoporta

Non è il Lautaro Martinez letale visto con l'Argentina, ma è comunque una versione positiva del Toro quella ammirata ieri contro il Lipsia nell'1-0 dell'Inter in Champions. Per La Gazzetta dello Sport è da 6: "Meglio con gli assist (la palla a Dumfries è una carezza) che sottoporta. Con Taremi non fa molto coppia". Stesso voto per Tuttosport: "Una buona chance smozzicata al momento della conclusione nel primo tempo, però lavora tanto per la squadra".

L'ex Racing è sufficiente pure per il Corriere della Sera: "Ristabilito e combattivo, non trova il graffio del campione. La deviazione sul cross da sinistra di Zielinski è fiacca e centrale. Perfetto l’assist morbido dilapidato da Dumfries". Il Corriere dello Sport premia invece il suo lavoro sporco con un 6,5: "Non trova il gol, ma stavolta rimane sempre nel vivo delle azioni offensive e con il suo atteggiamento detta la linea anche ai compagni". C'è spazio anche per un'insufficienza, un 5,5, rimediato da L'Interista: "Si distinguerà per abnegazione e aggressività in mezzo al campo, ma sotto porta è irriconoscibile. Specialmente se confrontato con il killer insaziabile dell’Argentina. Due occasioni, due errori. Per caso è rimasto in ritiro con la Nazionale?". Infine è da 6 per TMW: "Poco pericoloso in zona gol, ma molto coinvolto nella manovra. In attesa del killer instinct dei tempi migliori gioca al servizio della squadra".

I voti

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

L'Interista: 5,5