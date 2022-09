Le pagelle di Leao: crea e distrugge, inventa l'assist per Messias. Il rosso rovina tutto

Prima del cartellino rosso, Rafael Leao non stava facendo male contro la Sampdoria. Anzi "nel weekend di Monza, il GP di F1 sembra far tappa per un tempo al Ferraris con le sgasate del portoghese a tratti imprendibile. Crea l'azione che porta al gol di Messias", scriviamo noi di TMW. Causa espulsione, il nostro voto è 5,5. Mezzo punto in meno dal Corriere dello Sport: "Incontenibile all’inizio del match, e infatti da una sua sgroppata nasce l’azione del vantaggio di Messias. Il doppio giallo rovina una bella partita".

Bocciatura piena, con un 4 in pagella, per La Gazzetta dello Sport: "Rafa crea e Rafa distrugge: dipinge sul gol di Messias, poi l'ingenuità che lascia i suoi in 10. E col Napoli non ci sarà". Si pone in mezzo, con un 4,5, il Corriere della Sera: "Il migliore in assoluto finché non si fa cacciare per una pericolosa scarpata in faccia a Ferrari, non cattiva ma evitabile". L'ex Lille è sufficiente invece per Tuttosport: "Spacca subito la partita con due fughe: la seconda innesca il gol di Messias. Sfortunato nel tentativo di rovesciata che gli innesca il secondo giallo (ma quello da censurare è stato il primo su Bereszynski)".

I VOTI DI LEAO

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6