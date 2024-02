Le pagelle di Leao: più o meno come Arnautovic. Spreca 5 gol, poi segna

vedi letture

"Più o meno come Arnautovic in Inter-Atletico Madrid, per segnare un gol ne deve sbagliare due clamorosi". Inizia così la pagella de La Gazzetta dello Sport di Rafael Leao nella sconfitta per 3-2 del Milan in casa del Rennes. La rosea assegna un 6,5 al portoghese: "Non raccoglie mai quanto semina: è un limite". Stesso voto per TMW: "Le primissime occasioni passano tutte da lui, non sempre è freddo come dovrebbe. A inizio ripresa ha sul destro l'1-2, Mandanda lo mura. Si fa perdonare con l'ultimo pallone disponibile".

Il Corriere dello Sport invece viene ammaliato meno dalle giocate dell'esterno e lo giudica appena sufficiente, con un 6: "Spreca almeno cinque contropiedi incaponendosi in dribbling. Poi finalmente gli riesce la giocata decisiva con il gol del 2-2". Stesso voto per il Corriere della Sera e Tuttosport: "Il voto è una media tra le tre nitide occasioni sbagliate e la rete importante segnata". Infine è da 6 pure per MilanNews: "Ha almeno tre palle gol nitide per poter mandare la partita agli archivi con diversi minuti d’anticipo, ma non trova il colpo vincente. Clamorose le occasioni avute in avvio e chiusura di primo tempo e quella a inizio ripresa su assist di Jovic. Fa un gol clamoroso, con un coast-to-coast per il 2-2 che nasce da un suo recupero difensivo".

I voti

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

MilanNews: 6