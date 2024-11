Le pagelle di Leao: torna quello pre-Madrid, pochissimi spunti da parte sua

Proseguono gli alti e bassi del Milan, in linea con quelli di Rafael Leao. Dopo le grandi prestazioni fornite contro Real Madrid e Cagliari, torna a non convincere nel big match contro la Juventus.

Per nessun quotidiano merita la sufficienza. Il più severo in questo senso è Tuttosport, che gli dà 5: "Le attese erano tante, dopo le ottime prove offerte in Nazionale, le belle parole del ct Martinez e l'ennesimo sostegno di Ibrahimovic poco prima del match. Il risultato è stato ancora una volta disarmante perché, di fronte a un'avversaria non al massimo per organico e momento storico, il portoghese non è mai stato incisivo, incassando anche una ammonizione (eccessiva) per proteste. E quando avrebbe potuto cercare la conclusione in prima persona (11' st) insegue un improbabile appoggio a Reijnders, che si perde in area".

Per il resto insufficienze lievi, come quella di TMW: "Molle, lento, a tratti pare svogliato. Si accende solo a sprazzi come quando il Milan reclama per il contatto tra il portoghese e Savona intorno al 70': secondo il signor Chiffi non ci sono però gli estremi per il calcio di rigore. Il duello con Savona va inaspettatamente proprio al classe 2003 della Juve".

Le pagelle di Rafael Leao

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Il Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Il Corriere della Sera: 5,5

La Repubblica: 5,5