Le pagelle di Lukaku: non segna, sbaglia il rigore e infila una sequela infinita di errori

Romelu Lukaku fallisce ancora una volta l'appuntamento decisivo. L'attaccante della Roma, nella vittoria per 5-3 dopo i rigori contro il Feyenoord, è da 5 per La Gazzetta dello Sport: "Un paio di buone sponde iniziali, ma poi una sequela infinita di errori. Compreso il rigore che mette ansia a tutti". Il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport lo demoliscono con un 4: "Non segna e non vince duelli. Fa salire la squadra e allo scadere ha l’ultima occasione. Sbaglia uno dei rigori".

Tuttosport è l'unico a salvare il belga con un 6: "Lotta, corre e fa a sportellate. Fino alla fine, quando il portiere rivale gli nega il gol vittoria. E poi sbaglia il suo rigore". Per VoceGiallorossa l'ex Inter è da 5,5: "Partita faticosa contro Hancko ma ha il merito di allungare sempre la difesa avversaria. Poi, nel finale, sfiora due volte il gol, prima di calciare malissimo il rigore, che avrebbe potuto decidere negativamente il match. Si dispera come un matto ed esulta come un bambino, con De Rossi, a fine gara, consapevole di non aver rovinato la stagione giallorossa". Infine è da 5,5 pure per TMW: "Usa il suo fisico per fare da perno su cui ruota l’attacco giallorosso. Spalle alla porta serve una sponda per Pellegrini nel primo tempo che avrebbe meritato altra sorte. Nel finale avrebbe la palla del vantaggio ma è macchinoso e chiuso dall’avversario mentre nei supplementari Wellenreuther gli nega la gioia del match ball. Calcia male il suo rigore".

I voti

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 6

VoceGiallorossa: 5,5