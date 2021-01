Le pagelle di Mihajlovic: è cocciuto con Barrow. Gli serve una punta, sennò è dura

Ripartire dalla reazione nel finale: sarà certamente questo il diktat di Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta contro il Milan. Per La Gazzetta dello Sport l'allenatore rossoblù merita un 6 in pagella, "la media tra la scelta cocciuta di puntare su Barrow prima punta e per il felice azzardo finale (3-4-3) che riempie l'area del Milan e lo spaventa". Anche il Corriere della Sera si sofferma sul discorso attaccante: "Gli serve una punta, sennò è dura". Il Corriere dello Sport, voto 5,5, si esprime così: "Merita 7 se vuol dimostrare ai capi che Barrow non può fare la prima punta, merita 4 se lo fa per compiacersi con loro".

I VOTI DI MIHAJLOVIC

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6