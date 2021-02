Le pagelle di Pessina: una partita da Galacticos. Ma non tutti sono d'accordo

Dovrebbe essere il raccordo fra centrocampo e attacco, evidente che possa fare molto meno dopo il rosso a Freuler. Taglia la strada quando Vinicius ha già l'urlo del gol in gola. "Partita da Galacticos", è il giudizio su queste colonne. Tutti d'accordo? No. Se per TMW e Gazzetta è il migliore, prende 5 da Tuttosport. E' però l'unico voto contrario: anche per Il Corriere dello Sport merita 7, perché "questo ragazzo ha forza, energia che sfrutta in difesa, su Modric e nelle ripartenze".

