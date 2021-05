Le pagelle di Pirlo: lascia CR7 fuori e la sua Juve è unita come non mai

Se Andrea Pirlo sarà riconfermato sulla panchina della Juventus, sarà grazie all'ultima settimana. In pochi giorni ha portato a casa la Coppa Italia (secondo trofeo della stagione) ed ha conquistato un quarto posto che sembrava ormai insperato. 4-1 al Bologna in una gara senza storia, il tutto senza CR7, lasciato fuori per scelta tecnica. Per la Gazzetta dello Sport Pirlo è da 7 in pagella: "Finisce come ha cominciato, con una scelta coraggiosa. Da Frabotta a Ronaldo fuori. Un 4-4-2 giovane che somiglia a una preview del futuro. La Juve gli risponde: sta bene in campo e va in contropiede. Il resto è... Faraoni". Stesso voto su TMW: "Scelta concordata, si dice. Resta il dubbio. All’ultima giornata, e forse all’ultima partita da allenatore della Juventus, pecca di lesa maestà. Si presenta senza Ronaldo: l’avversario non ha obiettivi, ma la sua squadra gioca, corre, passa ed è unita come non lo è mai stata in questa stagione. Con o senza CR7, c’è da chiedersi perché Madama sia sbocciata a primavera fin troppo inoltrata".

