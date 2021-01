Le pagelle di Rabiot - Illude, pasticcia e svanisce: esce dal gioco dopo 11'. Ennesima bocciatura

Soffre Vidal e Barella, pasticcia più di una volta col pallone tra i piedi; primo tempo da dimenticare, nel secondo diventa ben presto spettatore: così Adrien Rabiot subisce un'altra bocciatura in una serata speciale per la sua Juve. "Mancino, si muove sul centrodestra e forse la cosa lo inibisce: movimenti e pensieri faticosi. Abbastanza estraneo alle azioni che contano, si limita a esercizi basici, neppure di stile. Non fa valere né tecnica né falcata", è difatti anche il commento odierno de La Gazzetta dello Sport sulla prova assai deludente del giovane centrocampista juventino nel derby d'Italia. È dello stesso avviso anche il Corriere dello Sport, che sottolinea come la partita dell'ex PSG sia terminata dopo neanche un quarto d'ora di gioco: "All'inizio dà l'illusione che la Juve sia presente a se stessa arrivando a una conclusione pericolosa, dalla respinta di Handanovic arriva il gol di Ronaldo annullato per fuorigioco. È l'11', da quel minuto il francese non si vede più. Ed è lui a mancare sul gol dell'Inter: quando Vidal si inserisce, lo fa senza il suo controllo". Rabiot bocciato dunque all'unanimità, ancora una volta.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4