Le pagelle di Ronaldo: irreversibilmente il peggiore. Partita imbarazzante

vedi letture

Peggiore in campo, Cristiano Ronaldo. Non la prima volta, nelle ultime uscite della Juventus. Ma il Ko subito allo Stadium contro il Milan è pesantissimo e il portoghese si vede rifilato una sfilza di 4 in pagella. “Irreversibilmente il peggiore. Qui solo deserto e neanche un gesto da leader”, scrive La Gazzetta dello Sport. 4 anche per Tuttosport: “Partita imbarazzante per mancanza di qualità e di volontà”.

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 5

TuttoJuve: 4,5