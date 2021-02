Le pagelle di Sané: non lo prendono mai. Anche a gara chiusa fa cose aliene

Parte piano, poi affonda. Leroy Sané, stella del Bayern Monaco, è stato giudicato in maniera pressoché unanime il migliore in campo nella vittoria per 4-1 ottenuta dal Bayern Monaco in casa della Lazio in Champions League. “I difensori della Lazio non lo prendono mai”, scrive La Gazzetta dello Sport. Voto 7,5 come per il Corsport: “Appena accende il motore diventa imprendibile”. Si sale a 8 sulle pagine di Tuttosport: “A metà partita già messa in cassaforte continua a far cose aliene”.

