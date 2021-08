Le pagelle di Sarri: nove gol in due partite, apre Sarrilandia. Il mondo si è rovesciato

La prima di Maurizio Sarri all'Olimpico da allenatore della Lazio è un vero e proprio trionfo. Gol e spettacolo, 6-1 allo Spezia e punteggio pieno in campionato. L'allenatore di Figline Valdarno conquista l'8 da noi di TMW, così come dal Corriere dello Sport: "Ha aperto Sarrilandia, l'Olimpico ora è il tempio di Mau". Stesso voto da Tuttosport, mentre La Gazzetta dello Sport gli assegna un 7: "Nove gol in due partite e tratti di gioco altamente spettacolari". Medesimo giudizio da Il Messaggero: "Nove gol in due partite ci raccontano già che il mondo si è rovesciato".

I VOTI DI SARRI

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Il Messaggero: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Lalaziosiamonoi.it: 8