Le pagelle di Simy - Nwanko, l'Ammazzastreghe: col Benevento cinque gol in due partite

Si scrive Simy, si legge l'"Ammazzastreghe". I giallorossi non ce ne vogliano, ma l'attaccante del Crotone ieri è stato senza alcun dubbio il grande protagonista della partita dello Scida (4-1). Prima la sua ombra ha spaventato Glik causando l'autogol dell'1-0; poi il nigeriano si è messo in proprio, segnando due volte da vero peso massimo. "Al posto giusto per due volte, è il giustiziere del Benevento: 5 gol nelle ultime 2", scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport ricordando la tripletta rifilata da Simy al Benevento nella sfida casalinga dello scorso campionato di Serie B. Anche in quell'occasione, d'altronde, furono ben tre le reti di scarto con cui gli squali riuscirono a imporsi sulle streghe (3-0 nel 2019-2020).

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8