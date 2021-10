Le pagelle di Spalletti: accetta il male minore ma non perde né il primato né l'imbattibilità

Primi punti "persi" per il suo Napoli fino a qui perfetto, ma pareggiare all'Olimpico senza subire reti non è mai cosa semplice, soprattutto in una partita che per Luciano Spalletti, non sarà mai come le altre. La Gazzetta dello Sport scrive che col passare dei minuti "accetta il male minore", ovvero il pareggio. Tuttosport sottolinea la sua risposta agli insulti della Curva Sud ma poi aggiunge che il suo Napoli ci prova ma "senza grande convinzione". Per il Corriere dello Sport il Napoli "fa l'esatto contrario di quello che aveva chiesto e la timidezza gli rovina il copione". Per Il Mattino aveva "studiato tutto a tavolino" ed è bravo a non stravolgere mai le sue convinzioni tattiche. Infine aggiunge "resta l'imbattibilità e non è poco". Per TMW "la crescita difensiva è evidente" e poi ancora "ha trasmesso lucidità e la capacità di leggere i momenti della gara".

I voti

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6

Il Mattino: 7