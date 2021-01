Le pagelle di Vidal: il destino lo fa giocare, segna il primo gol all’Inter. Non c’è molto altro

Primo gol con la maglia dell’Inter per Arturo Vidal, a segno su rigore in Coppa Italia contro la Fiorentina. Anche se non doveva giocare: il cileno lo ha fatto soltanto per l’infortunio di Sensi nel prepartita. “Il destino - sottolinea infatti Tuttosport - lo spinge in campo e lui trova il primo gol interista”. Voto 6,5, più basso quello de La Gazzetta dello Sport (“Trasforma il rigore con freddezza, poi tanta legna”) e anche del Corriere dello Sport (“Su rigore segna il primo gol in nerazzurro. Non c’è molto altro nella sua gara”).

