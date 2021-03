Le pagelle di Ibrahimovic - In 20', da fermo, fa vedere le streghe agli ex compagni

Il Milan contro il Manchester United può recriminare, soprattutto per l'assenza di Zlatan Ibrahimovic. Nella serata di ieri il suo ingresso in campo cambia la squadra, anche se il risultato penalizza i rossoneri. "Con lui in forma sarebbe stato un altro match", scrive la Gazzetta dello Sport, con la condizione fisica che evidentemente non può essere al top. "In 20', da fermo, fa vedere le streghe ai suoi vecchi compagni", scrive il Corriere della Sera. Ed in effetti sembra proprio così, a giudicare dalle occasioni create e dalla pericolosità percepita ogni volta che il pallone passa dalle sue parti.

Le pagelle di Ibrahimovic

TMW - 6

La Gazzetta dello Sport - 6

Corriere dello Sport - 6

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 6

la Repubblica - 6