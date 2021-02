Le pagelle di Lasagna: esordio da dimenticare, non ha rifornimenti e non ripiega

Un esordio da ex per il nuovo attaccante dell'Hellas Verona, Kevin Lasagna. Contro l'Udinese però non è una giornata memorabile: molto deludente, come spiega Tuttosport anche perché la sua squadra subisce gli avversari per tutto il primo tempo. Poi viene sostituito all'intervallo, quindi gioca pochissimo e non può riscattarsi.

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 5,5