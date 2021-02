Le pagelle di Llorente: generoso, cerca di far respirare la squadra. Finisce in riserva

Giornata dai due volti per Fernando Llorente, centravanti dell'Udinese. La vittoria arriva anche grazie alla grande generosità dello spagnolo che oltre a cercare di smistare il gioco si danna in fase di copertura. Prova a fare respirare la squadra, ma con il passare dei minuti inevitabilmente perde in lucidità, sbagliando anche tocchi facili. È comunque una sicurezza e riesce ad arrivare alla sufficienza per tutti i quotidiani.

TMW - 6

Gazzetta dello Sport - 6

Corriere dello Sport - 6

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 6,5