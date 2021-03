Le pagelle di Muriel: uno dei pochi che si salva, inizia bene ma si perde

Troppo isolato là davanti. L'Atalanta non riesce a rifornire Luis Muriel, inserito come unica punta per cercare di tenere la partita dentro binari dai quali deraglia per l'errore di Sportiello. Come spiega Il Corriere della Sera sbaglia anche alcuni appoggi banali, ma poi si rifà con la punizione del gol della bandiera. È marcatissimo dai difensori di casa, pur creando per Gosens al secondo minuto. Purtroppo viene oscurato in mezzo a Sergio Ramos e Varane, fin troppo efficaci nel limitarlo.

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5