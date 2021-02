Le pagelle di Zapata: il secondo migliore in campo, come Pandev fa male al Napoli

Il bolide di Zapata a spezzare l'equilibrio della semifinale di Coppa Italia riflette quello successo anche nel weekend. Ancora una volta è un ex a prendersi la scena, dopo Pandev al Ferraris. Non ha solo il fisico, come spiega Il Corriere dello Sport, ma ha anche qualità da bombe. Poi però confeziona due assist straordinari per il secondo e il terzo gol di Pessina. È il punto di riferimento offensivo per l'Atalanta, tanto che i giornali giustamente lo celebrano come il secondo migliore in campo.

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 8

Corriere della Sera - 7,5