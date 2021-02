Le pagelle di Zirkzee: esordio in Serie A, è giocatore vero. Ma niente sufficienza

All'esordio con la maglia del Parma, c'era grande aspettativa su Joshua Zirzkee, talento arrivato dal Bayern Monaco. L'olandese si fa notare con un paio di spunti a ridosso del finale, ma è chiaro che non possa incidere su un match già chiuso e strachiuso. Così la stampa è unanime nel 5,5, sottolineando però come faccia meglio di un Cornelius molto in ombra. La Gazzetta dello Sport parla di un giocatore vero, che verrà molto utile più in avanti. Il Parma ha bisogno di certezze ora.

TMW - 5,5

Gazzetta dello Sport - 5,5

Corriere dello Sport - 5,5

Tuttosport - 5,5

Corriere della Sera - 5,5