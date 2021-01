Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 gennaio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, PRENDE CORPO L’IDEA CAICEDO CON PINAMONTI ALLA LAZIO. SAMPDORIA, SI STRINGE PER TORREGROSSA. TORINO, IPOTESI VAZQUEZ PER LA TREQUARTI. MILAN, MASSARA STRINGE PER MEITE’. INTER, PINAMONTI APRE AL BENEVENTO: MANCA L’OK DI CONTE. SAMPDORIA, LA GUMINA POTREBBE ESSERE RISCATTATO E POI PRESTATO AL PESCARA. ROMA, È CORSA A DUE PER L’ATTACCO. TORINO, STELLA ROSSA SULLE TRACCE DI EDERA.

Per Simone Inzaghi Felipe Caicedo non è in vendita, tant'è che oggi contro l'Inter sarà lui ad affiancare Immobile, ma la società non sarebbe esattamente della stessa idea. La Lazio potrebbe lasciar partire l'attaccante per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro e, secondo il Corriere dello Sport, il centravanti ecuadoriano è entrato nella wishlist dell'Inter. Ad oggi Suning però non ha liquidità, per questo non potrebbe spendere la cifra richiesta. Ma l'idea dell'Inter sarebbe quella di proporre il prestito biennale di Andrea Pinamonti, classe '99 che andrà a giocare (lo tratta il Benevento) per collezionare minuti, valutato circa 18 milioni di euro. La Lazio, però, entrerebbe in scena solo garantendosi il riscatto, oltre al prestito.

La Sampdoria è pronta a chiudere un nuovo innesto per l’attacco. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX, i blucerchiati avrebbero chiuso per Ernesto Torregrossa dal Brescia. L’attaccante dovrebbe arrivare all’ombra della Lanterna con la formula del prestito da un milione di euro con obbligo di riscatto per altri sette.

Urgono rinforzi per il Torino. La sconfitta di ieri in casa del Milan lascia la formazione granata al terzultimo posto in classifica. Fra i profili che il direttore sportivo Vagnati starebbe sondando ci sarebbe quello di un trequartista da affidare a Marco Giampaolo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Toro sarebbe una delle formazioni italiane interessate a Franco Vazquez. Il calciatore del Siviglia però, come riportato ieri dalla nostra redazione, piacerebbe e molto anche al Fenerbahce.

Il Milan si appresta a mettere a segno un colpo per il centrocampo. Secondo quanto riporta Sky Sport, i rossoneri sarebbero vicini all’acquisto di Soualiho Meité. Il calciatore del Torino potrebbe passare in rossonero già nel mercato di gennaio in prestito con diritto di riscatto che sarebbe fissato a 10 milioni di euro.

Andrea Pinamonti è in uscita dall'Inter e il Benevento fa sul serio. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'attaccante di Cles ha dato la sua disponibilità al trasferimento in giallorosso, per il quale a questo punto mancherebbe soltanto l'ultimo ok di Antonio Conte. La formula giusta potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto fissato a 13-14 milioni.

Movimenti in attacco per la Sampdoria. Non solo l’arrivo di Ernesto Torregrossa ma possibile cessione per Antonino La Gumina in questo mercato di gennaio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX, i blucerchiati potrebbero riscattare dall’Empoli il calciatore che poi dovrebbe essere girato in prestito al Pescara.

E’ corsa a due per l’attacco della Roma. Il club giallorosso è intenzionato a regalare a mister Paulo Fonseca una pedina per andare a rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i nomi sarebbero quelli di Bernard dell’Everton e di El Shaarawy.

Operazione sfoltimento per il Torino. Sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare i granata in questa sessione di mercato per andare a trovare più minutaggio. Fra questi ci sarebbe Simone Edera su cui ci sono diversi estimatori non solo in Italia. L’attaccante granata, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, piacerebbe molto alla Stella Rossa di Belgrado.

BENFICA, AVANZA L'IDEA WILLIAM CARVALHO: PROPOSTO AL BETIS IL PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO. WEST HAM, CACCIA ALL'EREDE DI HALLER: IL PRIMO OBIETTIVO E' NKETIAH DELL'ARSENAL. LIPSIA, LE BIG DI PREMIER SU UPAMECANO. IL CEO MINTZLAFF: "VIA SOLO A CONDIZIONI FAVOREVOLI". UFFICIALE: SIVIGLIA, LOPETEGUI RINNOVA FINO AL 2024. PSG, POCHETTINO NON MOLLA LA PRESA SU POGBA. L'EX JUVE SEMPRE PIU' LONTANO DA MANCHESTER.

Il Benfica sta provando a riportare in Portogallo William Carvalho durante questa sessione di calciomercato. Senza spazio al Real Betis, club nel quale milita dal 2018, il nazionale lusitano attualmente è infortunato, ma ciò non ha frenato il Benfica. L'obiettivo delle Águias è quello di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. A riportarlo è A Bola.

Sebastien Haller ha lasciato il West Ham per tornare in Olanda, all'Ajax, diventando l'acquisto più caro della storia dell'Eredivisie. E adesso gli Hammers sono alla ricerca del suo erede. Il primo obiettivo è Eddie Nketiah (21) dell'Arsenal, ma sono stati presi in considerazione anche i profili di Joshua King (28) del Bournemouth e Boulaye Dia (24) del Reims. A riportarlo è il London Evening Standard.

Il CEO del Lipsia, Oliver Mintzlaff, ha parlato alla Bild della situazione relativa a Dayot Upamecano. Il difensore piace alle big d'Inghilterra e ha una clausola rescissoria di 42 milioni, esercitabile in estate: "Abbiamo una rosa ampia in termini di qualità. Venderemo i nostri giocatori top nuovamente solamente se l'operazione sarà finanziariamente sensata e se possiamo farcela dal punto di vista sportivo".

Il Siviglia ha comunicato il rinnovo contrattuale di Julen Lopetegui. Il tecnico, alla guida del club spagnolo per la seconda stagione di seguito, ha prolungato il suo contratto in scadenza nel 2022 fino a giugno del 2024.

Mauricio Pochettino vuole convincere Paul Pogba a trasferirsi in Francia. Il nuovo tecnico del Paris Saint-Germain - come riportato dal Daily Star - è fiducioso: l'ex Juventus è sempre più lontano da Manchester e nella prossima finestra di mercato potrebbe lasciare la Premier League. Juventus e Real Madrid attendono, il PSG ci prova: sarà un'estate bollente per il centrocampista francese.