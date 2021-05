Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Annunciato l'addio alla Juventus, adesso per Buffon si apre il toto-futuro. Detto del no all'Atalanta lo scorso settembre, nelle ultime ore - scrive La Gazzetta dello Sport - si è parlato di una richiesta della Roma sponsorizzata da Mourinho. Se il portiere dovesse decidere di continuare, ecco allora riprendere quota l’ipotesi di mete di grande richiamo e tradizione in Europa, ma anche soluzioni Oltreoceano. È il motivo per cui non va esclusa l’ipotesi MLS per un’esperienza di vita coinvolgente anche per la sua famiglia. Ma attenzione anche alla pista che porta in Medio Oriente. È vero che nell’esperienza al PSG Buffon ha coltivato importanti rapporti con Doha (Bein Sports è di proprietà dell’emiro Al-Thani), ma proprio quest’annuncio in lingua araba può essere un chiaro messaggio a quel ricco mondo calcistico. L’aspetto economico può essere invogliante, ma non è tutto. Per togliersi questo sfizio Gigi Buffon vuole andare oltre le consuetudini.

Recente, sempre in tal senso, la chiamata della Fiorentina - riporta invece Il Messaggero -, società sempre più ambiziosa, ma la proposta del club toscano è stata respinta dallo stesso Gianluigi Buffon con un "no grazie": alla base del rifiuto i noti motivi ambientali, legati alla rivalità accesa tra la tifoseria viola e quella bianconera.

Sirene dall’MLS anche per Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus, secondo quanto raccolto da TMW, è un’idea del Cincinnati di Jaap Stam. Contatti in corso, il centrale bianconero è considerato come uno dei potenziali rinforzi di livello del Cincinnati, sempre più ambizioso e protagonista sul mercato.

Arturo Vidal potrebbe essere il primo giocatore a lasciare l'Inter al termine del campionato. A riportarlo è France Football, che spiega come il cileno sia sempre più vicino all'Olympique Marsiglia. In particolare, il tecnico Jorge Sampaoli avrebbe già parlato col giocatore, conosciuto ai tempi della panchina del Cile. Per facilitare l'accordo col club transalpino, l'Inter sarebbe addirittura disposta a lasciar partire a zero Vidal, risparmiando così uno stipendio che al lordo pesa per circa 10 milioni annui.

Nei mesi scorsi il rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter era praticamente cosa fatta. Poi il cambio di agente e le note questioni societarie di casa nerazzurra hanno congelato la firma. E così, spiega il Corriere dello Sport, nel frattempo si è inserito il Real Madrid. I Blancos hanno iniziato a prendere informazioni sul Toro tramite il suo nuovo agente Camano: le parti al momento smentiscono l'esistenza di una pista concreta e lo stesso giocatore ha già fatto intendere di voler restare, ma se le cose in casa Inter non dovessero schiarirsi la posizione di Lauti dovrebbe esser seguita con grande attenzione.

Fra i big dal futuro ancora incerto, in casa Inter, c'è anche Romelu Lukaku: sul belga restano puntati i radar della Premier, con Manchester City e Chelsea attente alla situazione di Big Rom. Il giocatore sta bene a Milano, ma se dovesse maturare l'addio di Conte la sua permanenza non sarebbe certa. E infatti in tal senso avrebbe comunicato al suo entourage di mantenere aperti i canali con le due inglesi. Dal punto di vista dell'Inter esisterebbe addirittura un prezzo: con 120 milioni di euro potrebbe arrivare il via libera da parte del club nerazzuro, almeno secondo il Corriere dello Sport.

Anche il futuro di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter resta incerto, scrive la Gazzetta dello Sport. E molto, in tal senso, è ovviamente legato all'incontro col presidente Steven Zhang nel quale dovranno essere chiariti progetti e idee per il futuro. Un faccia a faccia che, verosimilmente, andrà in scena dopo l'ultima di campionato contro l'Udinese. Lì ci sarà il confronto e si capirà qualcosa in più sul matrimonio fra il tecnico e l'Inter, col Tottenham che comunque sembra già pronto a tuffarsi sull'ex ct in vista del prossimo anno.

Fabian Ruiz è stato il grande protagonista della partita vinta dal Napoli contro l'Udinese per 5-1 segnando anche un eurogol da stropicciarsi gli occhi. A breve però si dovrà parlare del suo futuro, con De Laurentiis che non ha nessuna intenzione di perderlo ma anche col giocatore che per il momento non ha voluto sentire parlare del rinnovo di contratto. Sì perché in Spagna, le tre big, ovvero Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, lo seguono con attenzione con i Colchoneros particolarmente interessati al suo talento. Il presidente del Napoli in ogni caso non farà sconti e dunque, nel caso in cui dovesse arrivare qualcuno a bussare alla sua porta, non chiederà meno di 60 milioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Spunta un nuovo nome per la porta della Roma. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Express, il nuovo tecnico giallorosso José Mourinho avrebbe messo nel mirino anche Sergio Romero, ormai ai margini del Manchester United e vincitore dell’Europa League con i Red Devils sotto la guida del portoghese.

Secondo quanto riporta il Sun, il tecnico portoghese avrebbe dato indicazioni al club anche per un rinforzo per la retroguardia. Si tratta del 23enne del Brighton Ben White, nel mirino già di Arsenal, United, Dortmund e PSG.

Secondo il Corriere Fiorentino, la fumata bianca tra Rino Gattuso e la Fiorentina è vicina. L'accordo biennale si chiuderebbe sulla base di un ingaggio di circa 2 milioni e il coinvolgimento con peso specifico dell'allenatore nelle scelte del prossimo mercato per allestire una squadra più possibile incline alle sue idee. Tra queste potrebbero esserci Hysaj e Politano, che l'ex Milan porterebbe volentieri con sé da Napoli. Il quotidiano sottolinea come Gattuso sia stato convinto dalle rassicurazioni secondo cui la squadra che verrà allestita sarà in linea con le sue convinzioni tecniche.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il colloquio decisivo per il rinnovo di contratto con la Lazio di Simone Inzaghi è slittato a dopo il termine del campionato. Per mesi si è parlato di un'intesa di massima a cui mancavano da essere limati solo i dettagli, invece è evidente che ora ci sia ben più da discutere e dunque da mettere nero su bianco. Certo, la fine del campionato potrebbe aiutare a incontrarsi in modo più sereno, anche senza Champions, ma è chiaro che la permanenza del tecnico piacentino adesso sia tutt'altro che scontata.

Sirene inglesi per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo, riporta il The Telegraph, sarebbe entrato nel mirino del Manchester City a caccia di un sostituto di Fernandinho. Il brasiliano, si legge, dovrebbe rinnovare per un’altra stagione ma Pep Guardiola intanto si starebbe guardando intorno per trovare un elemento di valore per il suo reparto di mediana. Il club emiliano lo valuta 40 milioni di euro anche se potrebbe accettare un pagamento rateizzato.

Roberto De Zerbi è pronto al grande salto. Come raccolto da Tuttomercatoweb.com, sono praticamente stati limati i dettagli per il passaggio del tecnico dal Sassuolo allo Shakhtar Donetsk. Un inseguimento lungo, un corteggiamento durato mesi, fatto di contatti a (lunga) distanza e anche di contatti lontani da occhi indiscreti. De Zerbi è vicinissimo a volare allo Shakhtar, con un contratto importante fino al 2023. Un accordo Champions. E dal Sassuolo, verso il quale ora sembra diretto Vincenzo Italiano dallo Spezia, potrebbe portare anche uno o due pezzi pregiati.

IL LIONE TRATTA FONSECA PER SOSTITUIRE RUDI GARCIA IN PANCHINA. IL BORUSSIA DORTMUND RIBADISCE: "HAALAND RESTA QUI". LAMPARD PUÒ RIPARTIRE DAL CRYSTAL PALACE, IL BARCELLONA BLINDA NICO GONZALEZ. RINNOVI: IL CHELSEA PREPARA UN TRIENNALE PER TUCHEL, STEKELENBURG RESTA UFFICIALMENTE ALL'AJAX E FORSBERG AL LIPSIA. CUPER TORNA IN PISTA COME CT DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Possibile futuro in Francia per Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese si appresta a concludere la stagione sulla panchina della Roma prima dell'arrivo di José Mourinho ma potrebbe accasarsi presto in Ligue 1. Secondo quanto riporta Record, l'allenatore starebbe trattando con il Lione per sostituire un altro ex giallorosso come Rudi Garcia.

Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, parlando al quotidiano tedesco Bild ha rilasciato queste dichiarazioni in merito al futuro di Haaland: "Ho la chiara aspettativa che il prossimo anno continuerà a giocare con noi. Non mi preoccupa nient'altro. Sono decisamente rilassato".

Dopo l’esonero dal Chelsea per Frank Lampard si potrebbe presentare l’occasione di rimanere a Londra per allenare. Stando a quanto riportato dal Daily Telegraph, il tecnico inglese sarebbe finito nel mirino del Crystal Palace per sostituire Roy Hodgson attualmente in scadenza di contratto.

Potrebbe salutare il Betis Siviglia Cristian Tello, esterno offensivo ex di Barcellona e Fiorentina. Stando a quanto riportato dal portale turco Timeturk, il giocatore è finito del mirino del Trabzonspor. Fra le parti ci sarebbero già stati dei contatti con il 50% dell’eventuale trasferimento che sarebbe a favore del Barcellona.

Rinnovo di contratto in casa Lipsia. Il club tedesco ha ufficializzato il prolungamento dell’accordo con Emil Forsberg fino al giugno 2025. Con questo accordo l’attaccante potrebbe raggiungere i dieci anni di militanza nel club di proprietà della Red Bull.

Il Barcellona ha annunciato il rinnovo di contratto del giovane centrocampista Nico Gonzalez. Classe 2002, il giocatore ha prolungato fino al giugno del 2024 e nel suo nuovo contratto è stata inserita una clausola rescissoria da 500 milioni di euro.

L'Ajax, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato il rinnovo di contratto di Maarten Stekelenburg. L'accordo dell'ex portiere della Roma con il club di Amsterdam era in scadenza il 30 giugno, con nuovo contratto che è stato prolungato di un anno, fino al 30 giugno del 2022.

Dopo un anno e mezzo senza panchina, Hector Cuper è pronto a rimettersi in gioco. L'ex allenatore, fra le tante, di Valencia e Inter sarà infatti il nuovo commissario tecnico della nazionale della Repubblica Democratica del Congo. A riportare la notizia è l’edizione digitale di AS.

Non c'è ancora l'ufficialità ma l'intenzione è quella di proseguire insieme. Il lavoro di Thomas Tuchel al Chelsea è stato davvero eccellente e in caso di successo in Champions League potrebbe arrivare la ciliegina sulla torta. Secondo quanto riporta il Mail, il club sarebbe molto contento dell’allenatore tanto da proporre al termine della stagione un rinnovo triennale.

Rinnovo di contratto in casa del Friburgo. Il club tedesco ha comunicato il prolungamento con il difensore Philipp Lienhart arrivato nel 2017 dal Real Madrid. Il Friburgo, al momento, non ha comunicato la durata del nuovo accordo.