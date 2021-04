Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

UFFICIALE: IL TOTTENHAM ESONERA MISTER MOURINHO. LAUTARO CAMBIA AGENTE, CARNEVALI SMENTISCE L'ACCORDO CON LA JUVE PER LOCATELLI. NIENTE SERIE A PER AGUERO? L'ARGENTINO STUDIA GIÀ UN CONTRATTO OFFERTOGLI DAL BARCELLONA. INIZIA L'AVVENTURA DI RIBALTA COL PARMA, L'ATALANTA SEGUE IL GIOVANE DIFENSORE STERGIOU. NAGELSMANN RIFIUTA LA ROMA, DUE BIG INGLESI SU RICCI DELL'EMPOLI

José Mourinho non è più il manager del Tottenham. Il club londinese, settimo in Premier League dopo 32 partite, ha annunciato di aver sollevato il manager portoghese dal suo incarico. "Il club - si legge - può oggi annunciare che José Mourinho e il suo staff tecnico Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra sono stati sollevati dai loro compiti".

Né Juventus né Inter né permanenza in Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni di TyC Sports, "El Kun" Sergio Aguero sarebbe vicinissimo al Barcellona. L'attaccante argentino, in scadenza di contratto col Manchester City, starebbe infatti già valutando un'offerta di contratto presentatagli dai blaugrana, determinato a coronare il sogno di giocare al fianco del suo grande amico e connazionale Lionel Messi. L'accordo proposto ha la durata di due anni.

La Juventus ha messo ormai da tempo nel mirino Manuel Locatelli, anche se l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a Radio Rai smentisce di aver già trovato un accordo coi bianconeri: "Assolutamente no, non c'è nessuna intesa. Locatelli per noi è importantissimo, ha richieste sia in Italia che all'estero. Aspettiamo, perché se va avanti questo progetto della Superlega vuol dire che le big incasseranno più soldi e noi ci rifaremo sulle grandi. Andremo a recuperare tutto il tempo che ci hanno fatto perdere con discussioni sul nulla".

Lautaro Martinez cambia agente: la notizie era nell'aria, ora è diventata ufficiale. Il Toro nerazzurro in queste ore è ufficialmente gestito da Alejandro Camano, lo stesso agente che ha in carico gli interesse di Hakimi in Italia.

Questa mattina è iniziata l’avventura al Parma di Javier Ribalta, nuovo Managing Director-Sport della società crociata. Ecco le sue prime parole da dirigente del Parma riportate dal sito ufficiale del club: "Sono orgoglioso di iniziare questa nuova avventura. La situazione attuale non è delle più semplici, ma il Parma è un club solido, ambizioso, che ha voglia di crescere e consolidarsi: sono contentissimo della mia scelta. Questa mattina ho incontrato Presidente, Direttore Sportivo e Vice Direttore Sportivo, Mister, staff e squadra. Mi sono già messo a disposizione del club e fin da ora darò il mio contributo. Prima di presentarmi alla stampa e alla città sfrutterò alcune settimane per conoscere a fondo l’ambiente e per inserirmi in questo nuovo contesto, con estrema voglia e desiderio di fare bene".

Dopo Pedri Gonzalez, c'è Leonidas Stergiou. Il difensore classe 2002 del San Gallo, nell'ultima classifica stilata dal CIES, è risultato il secondo giovane più promettente al mondo. Un'investitura importante, quella ottenuta dal nazionale svizzero under 21, che con la sua ottima stagione e le sue qualità (non solo in prospettiva) ha già attirato non a caso l'interesse di Atalanta, Borussia Monchengladbach e Red Bull Salisburgo. Tre club da sempre attenti al mercato delle giovani promesse, che vedono proprio nel centrale (o all'occorrenza anche terzino destro) dal doppio passaporto svizzero-greco un investimento per il presente e per il futuro. Per Stergiou, quest'anno, si contano finora 29 presenze con un assist tra Super Legue e coppe.

Con il futuro di Paulo Fonseca decisamente in bilico, il dg della Roma Tiago Pinto sta sondando il mercato degli allenatori alla ricerca dell'eventuale sostituto del connazionale. Secondo Sky Sport, però, il dirigente ha già dovuto cancellare un nome dalla lista, ovvero quello di Julian Nagelsmann, attuale tecnico del Lipsia che avrebbe già detto no ai giallorossi.

Gli occhi dell'Inghilterra su uno dei talenti più interessanti del calcio italiano. Secondo quanto arriva dalla Toscana, ci sarebbero stati dei contatti tra l'entourage di Samuele Ricci e due big inglesi come Arsenal e Leicester: l'agente Pastorello ne avrebbe discusso con le società, sempre attente ai giovani prospetti come il centrocampista dell'Empoli. Al vaglio anche la possibilità concreta di poterlo tesserare, chiaramente, stanti le limitazioni sul work permit imposte dalla Brexit.