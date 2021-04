Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 Aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, MORATA VERSO L’ADDIO. INTER, CITY E BARCELLONA SU LUKAKU. MILAN, SPUNTA HYSAJ PER LA DIFESA. FIORENTINA, VLAHOVIC FRA RINNOVO E ADDIO. ATALANTA, CALDARA RISCHIA DI TORNARE AL MILAN

JUVENTUS

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Alvaro Morata. La certezza è che i bianconeri stanno continuando a valutare il futuro del centravanti spagnolo: non verrà sicuramente acquistato a titolo definitivo ma la Juventus valuterà l'ipotesi di prolungare il prestito di altri 12 mesi per 10 milioni di euro nelle casse dell'Atletico Madrid.

INTER

Dopo la fine della stagione, quindi dal 23 maggio in poi, in casa Inter si dovranno iniziare a fare dei ragionamenti riguardanti il bilancio e le possibili cessioni entro il 30 giugno (come successe ai tempi con Icardi) per alleggerire il rosso attuale da 130-140 milioni di euro, spiega il Corriere dello Sport.

Molto dipenderà ovviamente anche dal successo finale in campionato, ma alcuni ragionamenti sono già possibili: Romelu Lukaku, inutile sottolinearlo, è fra gli incedibili ma di fronte a offerte robuste magari l'Inter potrebbe farci qualche pensierino. Manchester City e Barcellona sono interessate e hanno sondato indirettamente il terreno, con la società nerazzurra che valuta il suo cartellino non meno di 120 milioni di euro. Ad oggi non è assolutamente in discussione la permanenza del belga, con o senza Conte, ma di fronte a una proposta di questa entità l'Inter inizierebbe quantomeno a valutare la questione. Anche perché 120 milioni sono poco meno del doppio rispetto a quanto fu pagato due estati fa.

L'Inter ha messo gli occhi su Olimpiu Morutan, trequartista rumeno classe '99 che si è fatto notare agli Europei Under 21 nei giorni scorsi. A riportarlo è l'edizione tedesca di Sky che spiega come oltre ai nerazzurri anche Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Porto e Galatasaray siano interessate al giocatore dell'FCSB. Le ultime indiscrezioni parlano di una richiesta da parte della società di Bucarest di circa 20 milioni di euro per il suo cartellino.

MILAN

Mario Mandzukic rientrerà in campo la prossima settimana e dal quel momento in poi avrà nove partite per meritarsi la conferma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dall'impegno in casa del Parma in poi, il croato dovrà dimostrare di meritarsi il rinnovo con il Milan per un'altra stagione. Diversamente da quanto si pensasse, nel contratto firmato dall'attaccante a gennaio non c'è la clausola che prevede il prolungamento automatico in caso di qualificazione in Champions League e quindi Mario dovrà guadagnarsi sul campo la conferma da parte del club di via Aldo Rossi.

NAPOLI

Nelle scorse settimane, il Milan ha sondato il terreno per Elseid Hysaj, terzino in scadenza di contratto a giugno con il Napoli: i rossoneri hanno ascoltato le richieste economiche del giocatore albanese e stanno facendo le loro valutazioni. Il Diavolo non è però l'unica squadra che ha messo gli occhi su Hysaj, il quale è finito nel mirino anche di Lazio e Roma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

ROMA

Uno dei prossimi obiettivi della Roma per il calciomercato estivo, il primo targato Tiago Pinto, sembra essere Teun Koopmeiners. 23 anni, capitano dell’Az Alkmaar, centrocampista col vizio del gol (17 con 8 rigori in 36 partite in stagione). All'occorenza difensore, ma il suo ruolo è quello del play basso. Il cartellino del giocatore mancino si aggira, come riporta La Gazzetta dello Sport, sui 20-25 milioni.

LAZIO

Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del suo quinto anniversario da tecnico della Lazio e della gara contro lo Spezia, ha affrontato l’argomento legato al suo futuro e al rinnovo del contratto: “Lo sapete, col presidente ci vedremo tra poco. Anche ieri, in un momento molto doloroso, ci siamo visti, ma eravamo uniti nel dolore insieme alla famiglia di Daniel Guerini. Ieri è stata una giornata molto dolorosa nel mondo Lazio, la cosa accaduta mi ha fatto tornare indietro nel tempo alla tragedia di Mirko Fersini. Sul mio futuro penso non ci siano problemi, col presidente ci troveremo con tranquillità e vedremo il da farsi”.

ATALANTA

Mattia Caldara, attualmente in prestito all'Atalanta fino al 30 giugno, potrebbe tornare in estate a far parte della rosa del Milan: secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola questa mattina, il club bergamasco potrebbe infatti non attivare l’opzione d’acquisto di Caldara, fissata a 15 milioni di euro.

FIORENTINA

Vlahovic è l’uomo da 50 milioni per la Fiorentina e nel suo futuro c'è o il rinnovo con i viola o la cessione. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Fiorentina sta valutando il da farsi in merito al proprio giovane attaccante, diventato titolare. Oggi Vlahovic è diventato un uomo mercato molto ambito e il nodo principale è legato al rinnovo, visto che la scadenza è nel giugno 2023. La Fiorentina sta cercando di trovare un accordo prima della fine del campionato per non dover affrontare un’estate bollente con Roma e Milan pronte all'assalto. Anche la Juventus ci ha fatto un pensiero, così come il Borussia Dortmund che potrebbe salutare Haaland. La società riguardo al rinnovo si sta muovendo, ha fiducia che il giocatore le dia una sorta di priorità, ma la realtà è che però al momento non ci sono stati passi avanti. Serve un deciso e sensibile aumento di ingaggio rispetto al milione attuale, magari con clausola rescissoria. La verità è che oggi il rischio che alla fine della stagione Vlahovic vada via è concreto, nei prossimi giorni a Firenze arriverà anche il presidente Commisso e non è da escludere che la questione venga in parte affrontata.

Il Borussia Dortmund cerca un portiere. Il club tedesco, riporta Sport 1, non sarebbe del tutto soddisfatto del rendimento di Roman Burki e fra i nomi sondati c'è quello di Bartlomiej Dragowski della Fiorentina. La lista comprende anche diversi altri nomi, tra cui il più sorprendente: Alexander Nübel. Lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione, che sia in prestito o a titolo definitivo. Nella settimana passata l'agente del portiere ha dichiarato: "Non può esserci un altro anno come questo, perché giocare per un giovane giocatore è fondamentale". L'accostamento al Dortmund fa scalpore, considerando il passato di Nübel, che non solo è un giocatore del Bayern ma soprattutto è stato capitano dei nemici storici dello Schalke 04.

TORINO

Contratto in scadenza nel 2022 per Tomas Rincon, centrocampista venezuelano del Torino. Intervistato da Tuttosport, risponde così all’idea di poterlo rinnovare: “Qui sto bene e sono contento di aver guadagnato l’affetto dei tifosi, ma non voglio parlare del futuro. Conta il presente, e se posso dare una mano ora e la gente ne è contenta, a me fa piacere”.

MANCHESTER CITY, ANCHE IL CHELSEA IN CORSA PER AGUERO. TOTTENHAM, PER KANE SERVONO 200MLN. OM, IN BILICO LA PERMANENZA DI MILIK

PREMIER LEAGUE

Secondo quanto riportato dal Daily Mail il Chelsea sarebbe a sorpresa il club in vantaggio su Sergio Aguero, che lascerà il Manchester City al termine della stagione. La volontà dell'argentino è di restare in un top club e i blues sono fra i pochi a potergli garantire i 14 milioni di euro annui che attualmente percepisce. Chelsea che segue con attenzione anche la questione Haaland: in giornata Mino Raiola e il padre del norvegese, Alf Inge, saranno a Londra per parlare con i club interessati.

Nelle ultime ore è emerso l'interesse del Manchester City per Harry Kane. Il capitano del Tottenham e della nazionale inglese sarebbe l'alternativa ad Erling Haaland. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Sun, gli Spurs hanno alzato la posta chiedendo 205 milioni di euro (175 milioni di sterline). Una cifra di questi tempi inavvicinabile per qualsiasi club. Kane, 27 anni, è legato al club fino al 2024 e ha fin qui segnato 215 reti in 327 partite con la squadra del Nord di Londra. La bacheca completamente vuota però potrebbe indurre il giocatore a voler provare un'esperienza altrove.

LIGA

La notizia della giornata di ieri è stata l'arrivo di Mino Raiola e Alf Inge Haaland a Barcellona. Un fatto curioso è emerso dai racconti di un fotografo presente all'aeroporto El Prat, ossia Jordi Galvany che ha raccontato alcuni particolari a Rac 1: l'idea di Mino Raiola era quella di depistare i giornalisti, pertanto ha esortato il padre della stella del Borussia Dortmund ad nascondersi nei servizi aeroportuali per non farsi vedere. In questo modo il solo agente avrebbe attirato l'attenzione della stampa. Tuttavia fotografi e telecamere sono rimasti all'uscita del terminal, consapevoli della presenza di Haaland Sr., tanto che dopo 30 minuti anche lui lasciava l'aeroporto, pronto a salire su una macchina messa a disposizione dal Barcellona, che lo ha portato al luogo dell'incontro con Joan Laporta, presidente del club catalano.

LIGUE 1

Jorge Sampaoli, tecnico del Marsiglia, ha parlato del futuro di Arkadiusz Milik. Nella giornata di ieri L'Equipe ha reso nota una clausola nel contratto del polacco che gli permetterà già di lasciare la Provenza per soli 12 milioni di euro: "Arek è un giocatore molto importante a livello mondiale che avrà sicuramente diverse richieste da altre squadre ma la decisione sarà esclusivamente sua. Da parte nostra ci piacerebbe molto che restasse anche in futuro, ma il mercato è instabile ed è difficile rispondere".