Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 Aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport potrebbe tornare di moda il nome di Edin Dzeko per l'Inter. L'idea del club è innanzitutto perfezionare il rinnovo di Lautaro Martinez, appena sarà possibile. Ma ecco che, se le due parti non dovessero trovare un'intesa, e l'argentino partirà, l'idea è quella di prendere un altro accanto di prospettiva, non alle prime armi. Nel mirino ci sono molti giovani, e poi ci sarebbe Dzeko, l'usato sicuro da usare come alternativa.

La Juventus prepara l'offerta a Gianluigi Donnarumma. Le voci sempre più insistenti dell'interessamento dei bianconeri sul portiere del Milan in scadenza il prossimo 30 giugno trovano conferme e secondo quanto riportato da Corriere dello Sport l'idea di Agnelli e Paratici è quella di mettere sul piatto un contratto che superi i 10 milioni di euro a stagione e i contatti con Raiola riprenderanno presto.

Tanti soldi, ma il fatto di poterlo prendere a parametro zero rappresenta un'occasione irripetibile e allora, anche se il bilancio Juve non è certo a posto, ecco che l'investimento potrebbe comunque fruttare negli anni.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport la Roma, a meno di clamorosi colpi di scena, a fine stagione camberà allenatore. Il nome in pole per la panchina giallorossa è quello di Maurizio Sarri. In questi giorni l'agente Fali Ramadani è in Italia, probabilmente per sistemare il futuro del suo assistito. Anche perché tecnicamente ancora Sarri è legato da un contratto alla Juventus. Il nome del tecnico toscano è il più appetibile, considerando che arrivare ad Allegri è dura.

L'idea c'è da diverso tempo. L'intreccio di mercato fra Juventus e Paris Saint-Germain potrebbe decollare con l'obiettivo magari di ricucire quello strappo in seguito alla questione Superlega. Sul piatto c'è lo scambio fra Paulo Dybala e Mauro Icardi con l'ex Inter che potrebbe vestire la maglia bianconera mentre la Joya potrebbe imboccare la strada opposta verso la capitale francese. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la situazione potrebbe andare in porto grazie agli ottimi rapporti fra Paratici e Leonardo che potrebbe dare una mano anche a livello societario.

Sguardo ai rinnovi in casa Milan. Oltre alle scadenza il prossimo giugno, Donnarumma e Calhanoglu, il club starebbe guardando anche ai contratti che termineranno nel 2022 come quelli di Davide Calabria e soprattutto Frank Kessié. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, in entrambi i casi c’è la volontà di proseguire insieme ma le divergenze sarebbero di natura economica. Il centrocampista, che percepisce 2,2 milioni di euro avrebbe chiesto un adeguamento fino a 5 netti mentre il difensore, il cui ingaggio è di 1,1 milioni di euro, ne avrebbe chiesti circa 2 più bonus.

Tempo di guardare al mercato per l'Inter. I nerazzurri sono già a caccia di un sostituto di Ashley Young per la fascia sinistra. Al terzino inglese infatti non verrà rinnovato il contratto e il primo nome per il sostituto, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe quello di Nicolas Tagliafico. Il prezzo dell'esterno dell'Ajax sarebbe di 15 milioni e l'ingaggio sarebbe alla portata ma ci sarebbe da battere la concorrenza di Atletico Madrid, Leeds e Manchester City, con quest'ultimo in vantaggio.

La sfuriata dopo il ko di Verona sembra essere lontana. I risultati confortanti che hanno riportato il Napoli a ridosso della zona Champions League hanno rinfrancato Aurelio De Laurentiis che sta riservando parole positive nei confronti del gruppo. Potrebbe quindi essere rivista la posizione che riguarda anche Gennaro Gattuso. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, in caso di qualificazione alla Champions potrebbe chiedere il tecnico del Napoli di proseguire il rapporto.

Futuro incerto per Joao Pedro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’attaccante del Cagliari, impegnato nella rincorsa alla salvezza, piacerebbe molto al Torino. Per il brasiliano si prospetterebbe un triplo scenario: oltre alla possibilità granata, ci sarebbe quella di sposare a vita il club rossoblu oppure anche l’opzione Milan, club interessato alle prestazioni sportive del numero 10 di Leonardo Semplici.

UFFICIALE: SOTELDO HA FIRMATO PER IL TORONTO. REAL MADRID, FATTA PER ALABA. SI SPINGE PER MBAPPE’

Si conclude dopo due anni e grandi soddisfazioni la militanza di Yeferson Soteldo (23) al Santos. Il fantasista venezuelano lascia la maglia numero dieci bianconera per approdare in Major League Soccer al Toronto FC. Piccolo di statura, appena 160 cm, Soteldo compensa con un grande dinamismo ed eccellenti qualità tecniche che lo hanno subito fatto entrare nel cuore dei tifosi del Peixe ed ancora prima nel giro della nazionale Vinotinto.

Nonostante le parole poco rassicuranti sul futuro del calcio e i mancati ricavi del suo Real Madrid (stimati in circa 300 milioni), Florentino Perez sta lavorando per rinforzare la rosa, alla quale vuole aggiungere almeno altri due campioni. Come riporta Marca, per David Alaba è praticamente fatta: il difensore austriaco arriverà a zero dal Bayern Monaco e sarà un'aggiunta importante per il reparto arretrato, considerate le alte possibilità di perdere Sergio Ramos. Il vero "colpo da 90", però, potrebbe essere Kylian Mbappé: l'attaccante non ha ancora rinnovato con il PSG (contratto in scadenza nel 2022) e potrebbe partire per una cifra vicina ai 150 milioni di euro.