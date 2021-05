Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi.

MAIGNAN AL MILAN. UFFICIALI GATTUSO ALLA FIORENTINA E DE ZERBI ALLO SHAKHTAR. CONTE TIENE IN ANSIA L’INTER, TANTE PANCHINE CALDE -

Il colpo di giornata lo piazza il Milan: i rossoneri chiudono con Mike Maignan. Arrivato nella notte a Milano, il portiere francese è costato 15 milioni di euro (13+2 di bonus) e prenderà il posto di Gianluigi Donnarumma. Finirà così a parametro zero l’avventura dell’estremo difensore italiano. Dove andrà? Difficile in Italia, anche se la Juventus è interessata, più probabile all’estero nell’ambito di un vero e proprio valzer dei portieri europei.

Sono poi le panchine a dettare il ritmo della giornata. Si definiscono quelle della Fiorentina, che accoglie Gennaro Gattuso a poche ore dall’addio al Napoli, e dello Shakhtar Donetsk: è ufficiale l’arrivo di Roberto De Zerbi. Tante sono in bilico, a partire da quella dell’Inter: l’atteso summit fra Antonio Conte e la dirigenza non è avvenuto e probabilmente non avverrà. La società nerazzurra vuole far rispettare il contratto, il tecnico salentino deve sciogliere gli indugi. Dubbi anche sulla permanenza di Andrea Pirlo alla Juventus: in Spagna danno per certo l’addio di Zidane al Real Madrid e l’arrivo di Allegri, che resta un candidato al grande ritorno. Gli altri nomi? Soprattutto Simone Inzaghi, che nelle prossime ore vedrà Lotito per capire se ci sarà un futuro alla Lazio. Il Napoli ha già scelto il suo nuovo allenatore, assicura Aurelio De Laurentiis: non sarà però Sergio Conceicao. Ivan Juric è vicinissimo al Torino, Leonardo Semplici incontra Giulini per capire cosa farà il Cagliari, mentre Davide Ballardini commenta: “Ieri ho sentito Preziosi, penso che resterò al Genoa”. Vincenzo Italiano aspetta il summit con lo Spezia, così come il ds Mauro Meluso. In B, il Parma è vicino a Enzo Maresca, corteggiato pure dalla Sampdoria.

MODRIC RINNOVA COL REAL MADRID. FLICK NUOVO CT DELLA GERMANIA -

Detto di De Zerbi, in Europa le ufficialità che fanno rumore sono soprattutto due, anche se a dire la verità molto attese. Luka Modric rinnova col Real Madrid: il croato ha prolungato fino al 2022. Hansi Flick è invece il nuovo commissario tecnico della Germania: salutato il Bayern Monaco, prenderà il posto di Joachim Low dopo l’Europeo. Il Tottenham pensa al ritorno di Mauricio Pochettino, mentre Eden Hazard vuole andare al Chelsea. Al Real farà rientro Gareth Bale, destinato salvo sorprese a salutare nuovamente. Il Barcellona corteggia Georginio Wijnaldum, l’Arsenal è vicinissimo a Edmond Tapsoba, difensore burkinabé classe '99 in forza al Bayer Leverkusen. Diego Simeone parla del suo futuro dopo la Liga vinta con l’Atletico Madrid: "Ho ancora un altro anno di contratto, sono felice. Io CT dell'Argentina? So che succederà un giorno, ma ancora non so quando". Eduardo Camavinga vuole solo il PSG: l'entourage del giocatore ha comunicato alla dirigenza del Rennes che il centrocampista non prolungherà il contratto, in scadenza nel 2022, perché vuole trasferirsi al PSG.