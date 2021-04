MilanNews - Maldini il capitano, schiena dritta con generali e colonnelli

Nell'editoriale a firma del giornalista di fede rossonera Luca Serafini, 'MilanNews.it' torna quest'oggi sulle dichiarazioni rilasciate mercoledì sera da Paolo Maldini, dirigente rossonero che ha chiesto scusa ai tifosi per l'iscrizione del club alla Superlega e ha ammesso che quella decisione a lui non era stata nemmeno comunicata.

"Paolo Maldini - si legge - ha candidamente confessato di non essere stato coinvolto in nessun modo nella SuperLega, di non esserne stato proprio al corrente. Del resto, quando preparano i "golpe" i colonnelli mica lo dicono agli amici, alla moglie o ai figli. Ma ai capitani sì, va detto. Altrimenti questi si incazzano. Con tutto quello di poco buono che ne consegue. Spero che questo strappo non si rifletta sulla squadra e non pregiudichi il futuro di un lavoro iniziato e proseguito con sorprendente abilità e conquistata coesione: non vogliamo essere gli unici del carrozzone a restare con il cerino spento in mano".