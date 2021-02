MilanNews su Kessie: "Soldato fedele e fondamentale. Ma gli serve riposo"

Milannews racconta il momento di Franck Kessie. Un insostituibile del Milan di Stefano Pioli che però sembra appannato nelle ultime uscite. " Il motivo? Le tantissime partite giocate, il sacrificio costante offerto durante i match e i tanti km percorsi che lo rendono il giocatore più impiegato in questo inizio di stagione. Il fatto che Franck Kessie sia il calciatore più schierato da Pioli in questa annata testimonia quanto l’ivoriano sia importante nello scacchiere rossonero. La stagione del Milan è cominciata prima di tutte le altre squadre e Kessie, a differenza di altri calciatori, vi ha preso parte sin dall’inizio. Sono 2484 i minuti trascorsi in campo da Kessie per un totale di 31 partite. I match saltati? L’1-1 di Lille in cui è rimasto in panchina e il 3-2 sulla Lazio in cui era squalificato, per il resto l’ivoriano è sempre stato un fedele soldato sul campo di battaglia rossonero. Kessie è un giocatore fondamentale per l’equilibrio nella mediana rossonera: la sua grande capacità da incontrista alternata alla sua abilità nel far ripartire l’azione del Milan lo rendono, insieme a Bennacer, l’ago della bilancia di Pioli. Non è un caso, quindi, che il calo fisico registrato nelle ultime prestazioni sia coinciso con un abbassamento dell’intensità nel gioco del Milan".