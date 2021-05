MilanNews - Una vittoria nata alle 10:15 di ieri mattina. Ecco il retroscena del pullman

"Una vittoria nata alle 10:15 di ieri mattina. Ecco il retroscena del pullman". E' il titolo dell'editoriale di 'MilanNews.it', pubblicato dopo l'importantissima vittoria del Milan in chiave qualificazione alla prossima Champions League sul campo della Juventus. Ecco un estratto.

"Quando i due pullman con a bordo il gruppo squadra sono usciti dal centro sportivo di Milanello è come se si fosse acceso qualcosa. No, non solo le torce della Curva Sud che hanno fatto da scenografia ai due mezzi che hanno solcato il fumo rosso degli artifizi degli ultras, ma dentro il pullman della squadra i giocatori hanno sentito davvero tanto il calore dei tifosi. Non avremo mai la controprova se la partita con la Juventus si sarebbe vinta lo stesso, ma di sicuro c’è una cosa ovvero che i giocatori, oltre a immortalare i quasi 3000 tifosi lungo la via per Milanello, si sono ulteriormente guardati negli occhi e il concetto passato è stato più o meno questo: “Non possiamo deluderli”. Ibra che avanza fino al posto dell’autista e invita i tifosi a cantare più forte, la gente impazzita al passaggio dei mezzi rossoneri, il corteo, i cori, le bandiere, i tamburi e i vessilli di una curva meravigliosa hanno accompagnato tutto il pre partita dei giocatori, anche dentro l’hotel di Torino, sede del mini ritiro. Perché le immagini sono rimbalzate su tutti i social ed essendo presente, in prima linea, ve lo posso assicurare: ero sicuro che i giocatori avrebbero dato tutto e di più per rendere fieri tutte quelle persone che, di buon mattino, hanno puntato la sveglia e sono andati lì per loro".