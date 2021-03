I numeri del disastro Fiorentina: peggio solo nell'anno del fallimento e della retrocessione

vedi letture

Repubblica.it fa il punto sull'anno orribile che sportivamente sta vivendo la Fiorentina e sulle tante incognite che gravitano sul futuro. Scrive e ricorda che Pradè è in scadenza di contratto, Prandelli non è certo di rimanere e l'ombra di un nuovo allenatore avanza sempre più. Ok, ma chi? Sarri, Gattuso, Juric, Italiano. I nomi che si rincorrono sono questi e tra una smentita e l'altra è anche arrivato il momento di programmare il futuro. Ma come si fa se la squadra è ancora in lotta per non retrocedere? E' questo il punto. Toccherà a Commisso e alla sua dirigenza sbrogliare una situazione davvero complicata. Cresce la preoccupazione e le statistiche non aiutano: dopo 25 giornate, è la peggior Fiorentina di sempre (da quando ci sono i tre punti). Peggio fece soltanto quella del 2001/02. L'anno della retrocessione e del fallimento.