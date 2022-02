Processo alla Roma - Nulla è cambiato rispetto a un anno fa. Tutti i dati: -5 in classifica

vedi letture

Lo sfogo di José Mourinho alla squadra nel post-gara di San Siro è la fotografia plastica di una Roma a cui, l'arrivo dello Special One, fino a questo momento non ha dato alcunché. "Voglio sapere perché da due anni vi mostrate piccoli con le grandi. Se siamo piccoli, gli arbitri ci trattano da piccoli! Trattano la Roma da piccola", ha urlato il manager portoghese nello spogliatoio. Ora, al netto delle considerazioni sugli arbitri, la Roma risultati alla mano è una squadra non competitiva ad alti livelli. Ha concluso l'ultima Serie A al settimo posto ed è settima anche adesso. Con uno score addirittura peggiore, in termini di numeri e statistiche.

IL CONFRONTO

Roma 2020/21

Punti in campionato dopo 24 giornate: 44

Gol realizzati nelle prime 24 giornate: 48

Gol subiti nelle prime 24 giornate: 37

Cammino in Europa: in corsa in Europa League fino alle semifinali

Cammino in Coppa Italia: eliminata agli ottavi di finale

Roma 2021/22

Punti in campionato dopo 24 giornate: 39

Gol realizzati nelle prime 24 giornate: 40

Gol subiti nelle prime 24 giornate: 30

Cammino in Europa: Qualificata agli ottavi di Conference League

Cammino in Coppa Italia: eliminata ai quarti di finale

Al netto del cammino europeo, che comunque lo scorso anno fu notevole fino alla figuraccia all'Old Trafford in semifinale, quest'anno la squadra giallorossa cammina sulla stessa falsariga della scorsa stagione, anche peggio in termini di punti conquistati e gol realizzati. E' una squadra un po' più solida, di sicuro meno incisiva nonostante in estate proprio in attacco - Abraham e Shomurodov - siano stati fatti gli investimenti più importanti della campagna di rafforzamento.

Nelle otto partite contro le sei squadre che la precedono ha fin qui conquistato soli sei punti. Un solo vero acuto, a Bergamo contro l'Atalanta, poi cinque sconfitte e due pareggi.

Così nelle sfide in campionato contro le prime 6 in classifica

Lazio-Roma 3-2

Juventus-Roma 1-0

Roma-Napoli 0-0

Roma-Milan 1-2

Roma-Inter 0-3

Atalanta-Roma 1-4

Milan-Roma 3-1

Roma-Juventus 3-4