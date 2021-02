Riparte l'Europa: Roma fortissima con le piccole, ma il 28 febbraio c'è il Milan

Domani ricominciano le Coppe Europee. Le italiane che le giocheranno sono sei, dalla Juventus che affronterà il Porto mercoledì a Lazio e Atalanta, protagoniste settimana prossima. Più impegni invece per l’Europa League, con Milan, Napoli e Roma che potrebbero avere un turno in più nello stesso periodo che va fino a metà marzo.

ROMA

La squadra di Fonseca si è rilanciata verso il terzo posto battendo abbastanza facilmente l'Udinese. I giallorossi riescono ad avere la meglio abbastanza facilmente delle piccole, anche grazie alla qualità su cui può contare da centrocampo in su, salvo poi perdere ogni partita con le grandi. La continuità di risultati ha comunque riportato in dote la parte bassa del podio, con un calendario abbastanza semplice da qui fino alla metà di marzo, quando si giocherà l'eventuale ritorno degli ottavi di Europa League.

IN MEZZO IL MILAN - Da capire quale sarà l'obiettivo dei giallorossi. Perché di fronte, giovedì, c'è una squadra attrezzata come il Braga, magari non al livello delle migliori d'Europa ma certo non da sottovalutare. L'unico impegno davvero complicato è quello contro il Milan, il 28 febbraio, che potrebbe dare una spinta differente anche in vista del finale di stagione. Benevento e Fiorentina fuori casa potrebbero essere pratiche difficili, Genoa e Parma visto quanto operato finora dovrebbero essere più abbordabili.

IL CALENDARIO

Braga-Roma 18 febbraio

Benevento-Roma 21 febbraio

Roma-Braga 25 febbraio

Roma-Milan 28 febbraio

Fiorentina-Roma 3 marzo

Roma-Genoa 7 marzo

eventuale ottavo Europa League 11 marzo

Parma-Roma 14 marzo

eventuale ottavi Europa League 18 marzo