Speciale panchine: il punto sul Sassuolo. Lo step in avanti lo fa il club o solo De Zerbi?

vedi letture

Il Sassuolo e Roberto De Zerbi sono pronti a sedersi. Faccia a faccia per discutere del futuro. Il tecnico, senza panegirici, chiederà al club di fare un ulteriore salto in avanti. A livello d'investimenti e di target di giocatori d'acquistare. E' cosciente che sia l'ultimo anno per alcuni, spera per pochissimi, ma con l'Europeo alle porte e dopo l'ennesima stagione di alto livello, inevitabile che Manuel Locatelli finisca nel mirino delle grandissime d'Europa e d'Italia. E via discorrendo, da Berardi a Boga, passando per i perni della difesa e le altre stelle neroverdi. Per questo De Zerbi vuole garanzie, vuole certezze. Il Sassuolo è pronto a investire, per fare il salto che in altri modi, termini ma con lo stesso scopo, ha fatto l'Atalanta?

Tanti lo vogliono Non tutti, perché De Zerbi ha un carattere forte e definito, così come il suo gioco. E' uno da prendere o lasciare, sicché è una scelta che un club deve fare in modo convinto. Può essere l'estate del grande salto, altrimenti, anche per lui? La Fiorentina, stanti gli ultimi risultati, non sarebbe un passo in avanti ma una scelta di carriera diversa. Lo sarebbero semmai la Roma o il Napoli, oppure la Lazio, che paiono le tre squadre nel caso, in Italia, più interessate. E in caso d'addio? Per filosofie e approccio al calcio, Vincenzo Italiano dello Spezia pare la scelta più naturale che il Sassuolo possa fare.