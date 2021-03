Speciale panchine: il punto sulla Juventus. Nedved ha già spazzato via tutti i dubbi?

Andrea Pirlo è arrivato alla Juventus per aprire un ciclo ma l'eliminazione Champions contro il Porto e uno Scudetto che rischia concretamente di sfumare per tornare nelle mani di una milanese, probabilmente dell'Inter, apre una voragine di dubbi sul futuro. La proprietà e la dirigenza lo confermano: le parole di Agnelli e di Paratici delle ultime settimane vanno proprio in questa direzione. Il club ha aperto un ciclo e, pur fallimentare, questo è stato un anno di transizione. Di delusioni, di una Supercoppa e di una finale di Coppa Italia ancora da giocare. Però la Juventus è reduce da nove Scudetti di fila e fare la rivoluzione, perdendola, non può dirsi certo un successo.

Le parole di Nedved e i possibili scenari Al momento lo scenario più plausibile è la conferma. Le parole di Pavel Nedved, che ha spiegato che "resterà al 100%", sembrano spazzare ogni dubbio. Chiaro, il futuro della Juventus è un equilibrio instabile, dove molto cambierà soprattutto a livello di parco giocatori. I conti pesano sulle intenzioni e sulle volontà di rivoluzione. Mettere un nuovo nome a bilancio non sarebbe certo il massimo, con la società che vuole razionalizzare le spese. Far tornare Massimiliano Allegri vorrebbe dire riattivare un contratto scaduto la scorsa stagione, Maurizio Sarri libererà contati in estate. Pensare ora a Zinedine Zidane, che pure resta da sempre il sogno di Andrea Agnelli, poco collima con gli ultimi bilanci. Una scelta più razionale, a livello di spesa, sarebbe Simone Inzaghi che da tempo è il nome che avrebbe scelto il ds Fabio Paratici. Percentuali? Resta un nome in pole su tutti. Andrea Pirlo. Garantisce tutta la dirigenza.