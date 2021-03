Speciale Under 21 - Gli attaccanti dell'Italia. Dietro Cutrone-Scamacca scalpitano in due

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del trofeo, a Maribor.

Italia - Gli attaccanti

Quattro punte per 2 posti, dovesse esser confermato il 3-5-2 come modulo di partenza dell'Italia di Nicolato. Il primo nome che salta all'occhio nel reparto offensivo degli azzurrini è quello di Patrick Cutrone, ovvero del "veterano" di questa squadra. L'attaccante scuola Milan, oggi al Valencia dopo il prestito interrotto alla Fiorentina e il rientro al Wolverhampton, se la giocherà con giovani rampanti e vogliosi di mettersi in mostra con gol e prestazioni importanti: un nome è quello di Gianluca Scamacca, obiettivo di mercato della Juventus e di tante altre big (non solo italiane) che con gli azzurrini sembra avere il posto assicurato. Chi sta crescendo costantemente negli ultimi mesi è Giacomo Raspadori, punta del Sassuolo che in attacco può ricoprire più di una posizione. Quindi Lorenzo Colombo della Cremonese ma in prestito dal Milan: in Serie B non ha ancora trovato continuità dal punto di vista delle segnature, ma la speranza è che con la maglia azzurra possano arrivare anche le prime importanti gioie stagionali.