Times - 10 giocatori del Real Madrid si sono opposti all'arrivo di Conte con Florentino Perez

Com'è noto, quello di Antonio Conte è stato un nome preso in serissima considerazione da parte del Real Madrid come successore di Zidane, prima di affidare l'incarico al rientrante Ancelotti. Secondo quanto rivelato dal quotidiano britannico Times, però, addirittura 10 componenti della rosa dei Blancos si sarebbero lamentati direttamente con il presidente Florentino Perez, sostenendo di non amare lo stile dell'allenatore fresco campione d'Italia. Un veto che, presumibilmente, si è rivelato perciò fatale per permettergli di raggiungere la panchina più ambita del mondo.