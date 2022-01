Tuttosport - Juventus, nuovo tentativo per Vlahovic: l'offerta di Cherubini per l'attaccante

La Juventus è pronta a rispondere all'Arsenal per Dusan Vlahovic. Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha sulla scrivania l'offerta da 70 milioni dei Gunners per l'attaccante serbo ma potrebbe ricevere a breve la controfferta bianconera. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Cherubini potrebbe mettere sul piatto 60 milioni di euro, fra parte fissa e bonus, sfruttando la volontà del giocatore di rimanere nella Serie A. Una proposta allettante visto che la punta è in scadenza di contratto nel 2023 e l'estate prossima le possibilità, che ci sarebbero comunque, potrebbero essere inferiori rispetto a queste cifre.